BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034603
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117126
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103617
|0,24
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,120630
|0,24
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,083636
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032761
|1,11
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037545
|0,99
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,055093
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088222
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027591
|0,68
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,081325
|0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,146393
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019312
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,102029
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025082
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015888
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,017288
|0,25
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,024872
|0,19
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024619
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025545
|0,67
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041061
|0,66
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038526
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042483
|0,66
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,040610
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061606
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022170
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063552
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029785
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066619
|0,02