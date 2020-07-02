BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034603 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034603 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117126 0,25 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103617 0,24 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,120630 0,24 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,083636 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032761 1,11 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037545 0,99 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055093 0,41 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088222 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027591 0,68 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,081325 0,46 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,146393 0,44 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019312 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,102029 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025082 0,72 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015888 0,28 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,017288 0,25 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024872 0,19 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024619 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,025545 0,67 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041061 0,66 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038526 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042483 0,66 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040610 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061606 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022170 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063552 0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029785 0,02 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066619 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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