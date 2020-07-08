BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024300 0,33 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024300 0,33 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031461 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061223 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,074095 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,072503 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018108 0,35 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015615 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059630 3,19 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026824 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043717 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037020 0,91 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,029016 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019237 0,72 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,083395 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,104491 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020260 0,53 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028083 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043640 0,43 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030666 0,40 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012916 0,22 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,025186 0,19 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024756 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041965 0,50 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042226 0,50 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025559 0,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041086 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042510 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063627 0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029819 0,02 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064262 0,02 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026005 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022195 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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