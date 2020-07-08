BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024300
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031461
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,061223
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,074095
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,072503
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018108
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015615
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,059630
|3,19
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,026824
|1,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,043717
|0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037020
|0,91
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,029016
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019237
|0,72
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,083395
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,104491
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020260
|0,53
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,028083
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043640
|0,43
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030666
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012916
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,025186
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,024756
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041965
|0,50
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042226
|0,50
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025559
|0,50
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041086
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042510
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063627
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029819
|0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064262
|0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026005
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022195
|0,02