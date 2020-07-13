BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,084538
|0,54
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063225
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,060981
|0,17
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,076734
|0,16
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033865
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033998
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018983
|1,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,062991
|0,23
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018346
|0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018525
|0,16
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019663
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013569
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023477
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026940
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067460
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068440
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064335
|0,06