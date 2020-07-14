BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076244 0,42 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076244 0,42
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079755 0,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045288 0,26
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063518 0,18
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081365 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018095 1,24
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015610 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040736 4,03
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,090275 3,45
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037267 3,21
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070777 3,13
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043651 2,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019854 2,26
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026190 1,93
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023874 1,90
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,053263 1,82
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,082881 1,80
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029167 3,86
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020253 3,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043455 3,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030543 3,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025382 1,63
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,040838 0,23
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,041790 0,23
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039105 0,22
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041681 0,21
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041218 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024359 0,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022225 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063712 0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067543 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067739 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi
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