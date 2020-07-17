BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034477
|0,37
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,083714
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045422
|0,35
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,081528
|0,33
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,044498
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018166
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015609
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037960
|1,70
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039158
|1,35
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041255
|1,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,071400
|1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026003
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020064
|0,95
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,091036
|0,81
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,030513
|0,72
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,025132
|0,62
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027972
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,029452
|1,42
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020452
|1,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031144
|1,31
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044278
|1,28
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,032828
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,041708
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,043042
|0,17
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039025
|0,17
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041596
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,041134
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022239
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067586
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069153
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071522
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063752
|0,03