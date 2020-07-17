BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034477 0,37 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083714 0,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045422 0,35 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081528 0,33 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044498 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018166 0,54 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015609 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037960 1,70 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039158 1,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041255 1,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,071400 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026003 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020064 0,95 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,091036 0,81 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,030513 0,72 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,025132 0,62 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027972 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029452 1,42 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020452 1,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031144 1,31 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044278 1,28 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,032828 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,041708 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,043042 0,17 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039025 0,17 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041596 0,17 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041134 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022239 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067586 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069153 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071522 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063752 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)