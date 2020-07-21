BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080426 0,39 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076891 0,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045579 0,31 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081833 0,28 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,083592 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015652 0,20 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018228 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034722 2,54 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059775 1,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091677 1,14 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042013 1,13 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039821 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020340 0,68 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,053753 0,61 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026331 0,55 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,083452 0,54 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028171 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045085 1,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031674 1,16 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020863 1,15 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,030036 1,14 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,033037 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,041789 0,41 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,040840 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,043121 0,40 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041671 0,40 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041208 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067569 0,02 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067638 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067834 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063802 0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029901 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)