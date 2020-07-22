BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103943
|0,84
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077855
|0,81
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041521
|0,80
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118674
|0,79
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079912
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040737
|2,30
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034887
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,151096
|1,38
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,084131
|1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,105496
|1,27
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,092212
|0,87
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,028387
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025015
|0,21
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013567
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,043050
|0,56
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026323
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,042021
|0,56
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044634
|0,55
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,041062
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023516
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067580
|0,02
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068560
|0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026079
|0,02
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026988
|0,01