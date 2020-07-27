BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,085304
|0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024378
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022738
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,025094
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,070408
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018321
|0,16
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015645
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,059788
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,038567
|0,73
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,027108
|0,24
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,113899
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,148382
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020726
|0,37
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,013920
|0,35
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,025407
|0,29
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,023879
|0,25
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,030767
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,021022
|0,55
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,030265
|0,55
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032011
|0,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045522
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,017895
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044659
|0,85
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027306
|0,85
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044408
|0,85
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,046301
|0,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044985
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022283
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069290
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024429
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067719
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066953
|0,06