BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,085304 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,085304 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024378 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022738 0,08 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,025094 0,06 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,070408 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018321 0,16 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015645 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059788 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038567 0,73 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,027108 0,24 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,113899 0,22 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,148382 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020726 0,37 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,013920 0,35 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,025407 0,29 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,023879 0,25 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,030767 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,021022 0,55 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,030265 0,55 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032011 0,55 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045522 0,54 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,017895 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044659 0,85 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027306 0,85 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044408 0,85 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,046301 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044985 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022283 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069290 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024429 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067719 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066953 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:59

Kaynak: AA

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