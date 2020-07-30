BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,051378
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,092822
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,086500
|0,41
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079305
|0,39
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,082745
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015590
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035236
|1,64
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040934
|1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,038187
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,021089
|1,81
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020987
|0,70
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,028506
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,064544
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013890
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025329
|0,62
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025091
|0,34
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029031
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018037
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026094
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028457
|2,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047322
|2,18
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,045729
|2,17
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,042895
|2,17
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,045209
|2,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061952
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024443
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067759
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067965
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063926
|0,02