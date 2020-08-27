BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024339 0,14 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032206 0,11 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010671 0,09 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,066821 0,09 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050617 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018035 0,22 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015861 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056283 2,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086780 1,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036178 0,83 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,106444 0,78 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,122183 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112814 0,59 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,082755 0,57 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089713 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,161310 0,50 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013321 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028280 0,82 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019631 0,82 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030923 0,43 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044002 0,37 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027191 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068993 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068026 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062283 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024576 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068163 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)