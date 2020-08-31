BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0840280,55 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0871380,53 Cigna Finans Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,084028 0,55 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,087138 0,53 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010747 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072414 0,32 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067313 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015897 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037444 1,08 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043372 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018699 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017910 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018604 0,46 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017773 0,45 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019049 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013139 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049184 0,48 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030072 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051013 0,41 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048924 0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015955 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069084 0,10 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026281 0,10 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068112 0,10 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064950 0,10 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023699 0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 14:37 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

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