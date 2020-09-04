BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,091809 0,59 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,069928 0,42 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,065971 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054259 0,39 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060542 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015993 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043760 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014508 0,67 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,099303 0,40 VEM Birinci Değişken EYF 0,042969 0,37 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,019996 0,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029549 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027179 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068204 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069170 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027235 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062438 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022466 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)