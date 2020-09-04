BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,091809
|0,59
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,069928
|0,42
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,065971
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,054259
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060542
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015993
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043760
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014508
|0,67
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,099303
|0,40
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,042969
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,019996
|0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,029549
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027179
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068204
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069170
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027235
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062438
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022466
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:55 - Kaynak: AA
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