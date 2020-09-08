BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012995
|0,30
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,045143
|0,29
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,112403
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060750
|0,25
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,066153
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018196
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016073
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036860
|1,46
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035862
|1,36
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088363
|1,06
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056675
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041751
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,021487
|1,16
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,053436
|0,71
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031003
|0,63
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,021110
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,083699
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031268
|1,50
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028547
|1,49
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044469
|1,48
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,019821
|1,47
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027117
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068280
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069246
|0,03
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026336
|0,03
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023749
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027262
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi