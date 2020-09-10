BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060962
|0,17
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013015
|0,14
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070399
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,054533
|0,12
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,066269
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018229
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016112
|0,2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037344
|1,53
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043295
|1,34
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036199
|1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,076054
|0,95
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,076013
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,021732
|1,27
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026341
|0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,161243
|0,78
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,089624
|0,7
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,069067
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044965
|0,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031603
|0,69
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,0286
|0,51
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,019859
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018201
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049747
|0,26
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030419
|0,22
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051604
|0,2
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049505
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048621
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027289
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068451
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068336
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069305
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070029
|0,06
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:29 - Kaynak: AA
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