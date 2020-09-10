BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060962 0,17 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013015 0,14 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070399 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054533 0,12 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,066269 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018229 0,37 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016112 0,2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037344 1,53 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043295 1,34 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036199 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076054 0,95 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076013 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021732 1,27 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026341 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,161243 0,78 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089624 0,7 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,069067 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044965 0,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031603 0,69 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,0286 0,51 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019859 0,51 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018201 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049747 0,26 HEM Altın Katılım EYF 0,030419 0,22 VEM Altın Katılım EYF 0,051604 0,2 ZEM Altın Katılım EYF 0,049505 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048621 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027289 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068451 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068336 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069305 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070029 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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