BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089327 0,32 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089327 0,32
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051622 0,31
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020052 0,31
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086221 0,30
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071056 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016167 0,37
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018302 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037974 1,26
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037479 1,21
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057351 1,21
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066985 0,70
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043671 0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021920 0,96
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030829 0,90
VEM Katkı EYF 0,018249 0,65
HEM Katkı EYF 0,018074 0,65
ZEM Katkı EYF 0,019373 0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029305 1,25
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020347 1,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032371 0,96
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046044 0,93
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024478 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050106 0,41
HEM Altın Katılım EYF 0,030638 0,40
VEM Altın Katılım EYF 0,051978 0,39
ZEM Altın Katılım EYF 0,049865 0,39
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048847 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027326 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030271 0,03
HEM Para Piyasası EYF 0,023794 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064628 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068426 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kazandıran Fonlar, Anadolu Hayat, BES FONLARI, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

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