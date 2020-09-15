BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089327 0,32 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051622 0,31 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020052 0,31 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086221 0,30 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071056 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016167 0,37 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018302 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037974 1,26 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037479 1,21 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057351 1,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066985 0,70 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043671 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021920 0,96 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030829 0,90 VEM Katkı EYF 0,018249 0,65 HEM Katkı EYF 0,018074 0,65 ZEM Katkı EYF 0,019373 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029305 1,25 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020347 1,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032371 0,96 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046044 0,93 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024478 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050106 0,41 HEM Altın Katılım EYF 0,030638 0,40 VEM Altın Katılım EYF 0,051978 0,39 ZEM Altın Katılım EYF 0,049865 0,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048847 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027326 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030271 0,03 HEM Para Piyasası EYF 0,023794 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064628 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068426 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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