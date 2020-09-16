BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044071
|0,36
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051804
|0,35
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,080438
|0,33
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071279
|0,31
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,086488
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018359
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016186
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,044198
|1,21
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036897
|1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037824
|0,92
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,027276
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,090676
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,022083
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020077
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019034
|0,64
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019056
|0,63
|VEM Katkı EYF
|0,018364
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032814
|1,37
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046653
|1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,016168
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017922
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018403
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030692
|0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050999
|0,95
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054306
|0,95
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049312
|0,95
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015536
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026405
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068462
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065253
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027340
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023806
|0,05
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi