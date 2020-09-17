BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,092297
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,068697
|0,20
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,092269
|0,11
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,132635
|0,11
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048792
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,044349
|0,34
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,057232
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037844
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,090723
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,067046
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,022203
|0,54
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,013986
|0,29
|HEM Katılım Katkı EYF
|0,023790
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016972
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014521
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029563
|0,57
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020524
|0,56
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046913
|0,56
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032963
|0,45
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018476
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050590
|0,12
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016410
|0,11
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030940
|0,10
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052495
|0,09
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,050365
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023815
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065277
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027350
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068593
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072533
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:21 - Kaynak: AA
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