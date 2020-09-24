BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084352 0,45 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061772 0,44 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,087124 0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013112 0,42 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,092212 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016322 0,37 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018295 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,058988 1,78 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091239 1,01 HEM Hisse Senedi EYF 0,020157 0,81 VEM Hisse Senedi EYF 0,078699 0,80 ZEM Hisse Senedi EYF 0,020876 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019076 2,03 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026797 1,21 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090328 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162334 0,99 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113901 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029267 0,70 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020318 0,69 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028046 0,37 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025793 0,25 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024513 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024765 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064793 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068876 0,02 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067858 0,02 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072660 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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