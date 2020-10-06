BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,046587
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,097099
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,104098
|0,60
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,089721
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,131550
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018818
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016658
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041549
|1,88
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,080614
|1,39
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080512
|1,39
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037324
|1,33
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,063764
|1,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019293
|2,27
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023289
|1,37
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,101151
|1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070900
|0,94
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023730
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030838
|1,60
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021407
|1,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048680
|1,25
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034218
|1,23
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,033549
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022667
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069806
|0,03
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065615
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068821
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072911
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:13 - Kaynak: AA
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