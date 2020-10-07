En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,71 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044581 1,90 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030745 1,71 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049420 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051098 1,71 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015556 1,70 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054596 1,70 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046625 1,68 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049010 1,68 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048427 1,68 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049519 1,66 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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