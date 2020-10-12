Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010886 -0,04 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044258 -0,02 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036269 -0,01 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030179 -0,01 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076173 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014624 -1,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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