Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,12 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 1,63 ile "Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF" ve yüzde 0,94 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028997 3,12 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,058387 1,63 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,024020 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,122431 0,77 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,097019 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,174496 0,77 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032740 0,61 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013659 0,58 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014684 0,51 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020958 0,46 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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