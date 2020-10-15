BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073688 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056960 0,27 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096925 0,19 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064236 0,17 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,051793 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019229 0,77 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016990 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,039864 2,04 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025962 1,61 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021287 1,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082357 1,41 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082231 1,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020295 2,40 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071975 1,07 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,024061 0,97 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,023570 0,77 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,014089 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031671 0,76 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021989 0,76 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049647 0,62 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034914 0,61 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026009 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069973 0,02 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068255 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065184 0,02 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024910 0,01 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068973 0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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