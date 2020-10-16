En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,39 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,33 ile "Axa Hayat ve Em. Stand. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014671 0,66 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031408 0,39 Axa Hayat ve Em. Stand. EYF 0,020246 0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026082 0,28 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,021260 0,23 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076364 0,23 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020949 0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019490 0,21 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016377 0,20 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,018023 0,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bugün gerçekleşecek Süper Yeniay, burçları nasıl etkileyecek? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı

Son dakika: Turizm sektörüne koronavirüsün etkilerini azaltmak için 10 milyar TL kredi sağlanacak

Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti

Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor

Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var

Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü

Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu