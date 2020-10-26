En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,57 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,13 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,79 ile "AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,046652 2,57 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,040407 2,13 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,106834 1,79 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,099720 1,78 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052163 1,75 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029274 1,74 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,070430 1,74 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040312 1,72 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095408 1,70 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,091689 1,68 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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