BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067083
|0,64
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,076736
|0,56
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100559
|0,55
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072947
|0,54
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054044
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017073
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019079
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,044054
|2,23
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,027260
|2,16
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,126576
|2,12
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029942
|2,12
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,039037
|2,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,011738
|9,39
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019056
|2,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,069431
|1,23
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013754
|1,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,072780
|1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020966
|2,64
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030155
|2,56
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050792
|2,48
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035560
|2,40
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,028078
|1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,016680
|1,74
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,053054
|1,60
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,051870
|1,60
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,033058
|1,60
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052970
|1,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068626
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063435
|0,02
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070309
|0,01
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073456
|0,01
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025041
|0,01
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi