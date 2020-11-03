BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067083 0,64 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,076736 0,56 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100559 0,55 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072947 0,54 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054044 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017073 0,77 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019079 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,044054 2,23 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,027260 2,16 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,126576 2,12 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029942 2,12 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039037 2,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011738 9,39 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019056 2,03 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,069431 1,23 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013754 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,072780 1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020966 2,64 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030155 2,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050792 2,48 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035560 2,40 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,028078 1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016680 1,74 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,053054 1,60 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,051870 1,60 NN Hay. Em. Altın EYF 0,033058 1,60 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052970 1,60 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068626 0,02 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063435 0,02 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070309 0,01 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073456 0,01 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025041 0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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