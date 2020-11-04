BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,099002
|1,24
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095743
|1,14
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,055473
|0,92
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,076125
|0,80
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054471
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017211
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019199
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,047465
|2,50
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,079250
|2,48
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079068
|2,48
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,042198
|2,10
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,062848
|1,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073994
|1,67
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,105594
|1,65
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,064181
|1,48
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,021973
|1,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070388
|1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031045
|0,86
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051181
|0,77
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035826
|0,75
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026627
|0,66
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,027264
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,053697
|1,21
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,052497
|1,21
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,033456
|1,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,055691
|1,20
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,053607
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068645
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025047
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073473
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030679
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069616
|0,02
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi