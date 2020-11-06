BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076309
|2,19
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054784
|2,05
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050649
|1,88
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,125819
|1,84
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143886
|1,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017425
|0,75
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019525
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044075
|2,17
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,049066
|2,08
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,098433
|1,94
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,124744
|1,13
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,093158
|1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,129343
|2,33
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,182971
|2,32
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102019
|2,26
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,109128
|2,14
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019661
|2,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,036755
|0,79
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,052513
|0,78
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021598
|0,73
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031068
|0,73
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,027548
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,056230
|1,32
|HEM Altın Katılım EYF
|0,034191
|1,30
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,054343
|1,29
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,053128
|1,29
|VEM Altın Katılım EYF
|0,058170
|1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026757
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070364
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063487
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073523
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022838
|0,03
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi