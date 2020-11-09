BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125332 -0,39 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143355 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,142081 -0,36 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097015 -0,35 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050489 -0,32 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076072 -0,31 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093896 -0,29 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,074504 -0,25 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054669 -0,21 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042649 -0,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi

"Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi

Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor

Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı

Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi

Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi

Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim

Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak