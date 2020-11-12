BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076709 0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,074394 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061768 0,69 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020359 0,68 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042111 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020108 1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,079687 3,93 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088510 3,88 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,088729 3,88 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028332 3,87 VEM Hisse Senedi EYF 0,091613 3,87 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Dinamik Değişken EYF 0,069768 3,16 HEM Dinamik Değişken EYF 0,023811 3,04 ZEM Değişken EYF 0,024174 2,94 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,025328 2,78 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,025817 2,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,023031 0,84 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,033115 0,83 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016738 0,52 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019593 0,38 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,027024 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069667 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071287 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065750 0,08 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025129 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069849 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı

Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında

Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek

Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada

İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?

Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı

Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü