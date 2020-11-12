Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076709
|0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,074394
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,061768
|0,69
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020359
|0,68
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042111
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020108
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,079687
|3,93
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088510
|3,88
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,088729
|3,88
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,028332
|3,87
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,091613
|3,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,069768
|3,16
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,023811
|3,04
|ZEM Değişken EYF
|0,024174
|2,94
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,025328
|2,78
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,025817
|2,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,023031
|0,84
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033115
|0,83
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016738
|0,52
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019593
|0,38
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,027024
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069667
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071287
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065750
|0,08
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025129
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069849
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi