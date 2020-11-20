BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

20.11.2020 14:47
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0495990,80Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1401020,75Allianz Hayat Em. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0495990,80
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1401020,75
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0954300,68
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1409640,67
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0533260,66
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0203770,86
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0173170,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
VEM Hisse Senedi EYF0,0944552,22
ZEM Hisse Senedi EYF0,0250542,16
HEM Hisse Senedi EYF0,0241632,16
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0917382,12
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0919942,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Dinamik Değişken EYF0,0716691,65
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0260171,64
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0265581,63
HEM Dinamik Değişken EYF0,0244271,57
ZEM Değişken EYF0,0247601,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0271700,31
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0352060,25
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0196690,20
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0293120,19
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0218490,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0252080,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0700690,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0715130,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0739560,03
ZEM Para Piyasası EYF0,0269110,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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