BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030857 0,26 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020992 0,25 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,070375 0,25 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,064750 0,23 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020745 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020200 0,32 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020583 0,32 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,020307 0,29 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020346 0,29 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020930 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017274 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017277 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019128 0,12 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,027534 0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021722 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,066187 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,070300 0,13 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,074193 0,11 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071740 0,11 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,069985 0,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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