Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030857
|0,26
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020992
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,070375
|0,25
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064750
|0,23
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020745
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020200
|0,32
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020583
|0,32
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020307
|0,29
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020346
|0,29
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020930
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017274
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,017277
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019128
|0,12
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,027534
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021722
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,066187
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070300
|0,13
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,074193
|0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071740
|0,11
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069985
|0,11
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi