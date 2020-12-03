Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057481
|-0,32
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,073946
|-0,19
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,102565
|-0,19
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074571
|-0,17
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049243
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017620
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075020
|-0,83
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,158956
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091991
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,092302
|-0,07
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,031225
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019400
|-0,56
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020227
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019440
|-0,27
|VEM Katkı EYF
|0,019552
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020093
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029176
|-0,43
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019845
|-0,18
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,028027
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013557
|-0,10
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,027491
|-0,02
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi