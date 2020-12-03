Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057481 -0,32 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,073946 -0,19 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,102565 -0,19 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,074571 -0,17 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049243 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017620 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,075020 -0,83 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,158956 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091991 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,092302 -0,07 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,031225 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019400 -0,56 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020227 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019440 -0,27 VEM Katkı EYF 0,019552 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020093 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029176 -0,43 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019845 -0,18 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,028027 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013557 -0,10 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,027491 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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