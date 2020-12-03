BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,098548 0,39 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094966 0,39 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,056096 0,27 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,099799 0,08 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,091349 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,030327 0,50 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,082433 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,046487 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,049811 0,18 VEM Hisse Senedi EYF 0,094330 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032983 0,55 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,021207 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,022656 0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,034397 0,23 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,027993 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,019507 0,68 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027817 0,48 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017458 0,40 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,034926 0,33 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,024285 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051197 1,36 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049665 1,29 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045275 1,24 ZEM Altın Katılım EYF 0,049276 1,13 VEM Altın Katılım EYF 0,051348 1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası ZEM Para Piyasası EYF 0,027028 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064104 0,03 VEM Para Piyasası EYF 0,066793 0,03 HEM Para Piyasası EYF 0,024372 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071813 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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