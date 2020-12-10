En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 1,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,40 ile "VEM Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,085155 1,66 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,076181 1,49 VEM Hisse Senedi EYF 0,096930 1,40 ZEM Hisse Senedi EYF 0,025736 1,39 HEM Hisse Senedi EYF 0,024815 1,39 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,126704 1,38 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,019175 1,28 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,106298 1,21 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,142194 1,19 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,032255 1,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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