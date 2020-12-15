En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,77 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,72 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048438 -1,77 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049616 -1,72 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048362 -1,67 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053695 -1,66 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047308 -1,66 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015948 -1,65 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015157 -1,65 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051940 -1,61 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046020 -1,49 ZEM Altın Katılım EYF 0,050160 -1,48 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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