Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,27 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 1,01 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,076543 1,67 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,029431 1,27 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020169 1,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,050432 0,98 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,114737 0,91 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049723 0,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049429 0,58 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038147 0,57 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,160995 0,57 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020801 0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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