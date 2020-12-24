En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051946 1,93 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,050360 1,26 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,116944 1,20 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,030031 1,19 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,032668 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,053738 0,99 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044587 0,93 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034036 0,92 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,172947 0,90 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028077 0,87 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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