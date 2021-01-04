Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,95 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,92 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048593 1,97 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015706 1,95 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047369 1,92 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046312 1,82 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047300 1,80 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014877 1,73 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048524 1,65 ZEM Altın Katılım EYF 0,048395 1,62 VEM Altın Katılım EYF 0,050344 1,60 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044294 1,57 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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