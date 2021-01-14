En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,01 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021018
|1,79
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,081674
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035565
|0,86
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098950
|0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057170
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,058394
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033892
|0,73
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066970
|0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,110262
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,109804
|0,66
Kaynak: AA
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