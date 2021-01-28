En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" oldu

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014100 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037391 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013363 0,13 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052176 0,12 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020846 0,11 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033963 0,11 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021011 0,10 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,071099 0,10 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042862 0,10 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034974 0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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