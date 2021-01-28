BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037391 0,18 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052176 0,12 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020846 0,11 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033963 0,11 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021011 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014100 0,40 VEM Temkinli Değişken EYF 0,030397 0,04 HEM Temkinli Değişken EYF 0,016957 0,04 Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,020672 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013363 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031718 0,04 HEM Para Piyasası EYF 0,024942 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,072692 0,04 VEM Para Piyasası EYF 0,068372 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073489 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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