Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037391
|0,18
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052176
|0,12
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020846
|0,11
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033963
|0,11
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021011
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014100
|0,40
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,030397
|0,04
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,016957
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,020672
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013363
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031718
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024942
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072692
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,068372
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073489
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi