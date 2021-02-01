Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika

Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları

01.02.2021 14:43
Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,29 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,29 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0203930,29
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0202920,29
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0821970,27
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0523350,27
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0211150,26
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0340540,24
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0375060,24
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0208950,22
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0712700,22
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0940620,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Fiba, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi


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