Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026788 1,31 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056399 1,04 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,061962 0,96 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070459 0,95 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,049624 0,93 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,052934 0,81 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013240 0,76 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069015 0,73 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,095738 0,72 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032163 0,70 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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