En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,36 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020857
|2,04
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108685
|1,36
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109212
|1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032785
|1,27
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,100023
|1,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045316
|1,20
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,037024
|1,19
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,186295
|1,19
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,108913
|1,16
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,027876
|1,15
Kaynak: AA
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