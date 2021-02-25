En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 2,23 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,59 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045325 2,89 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,052747 2,23 NN Hay. Em. Altın EYF 0,027000 1,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044894 1,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043538 1,58 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,043556 1,58 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,047936 1,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042627 1,57 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,046019 1,56 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027303 1,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım

AK Parti kadrolarında büyük değişim! Yerel seçimlerde CHP'ye kaptırılan 8 ilden 5'inin başkanı da değişti

Maltepe'de sokaklar çöp yığınına dönmüşken Beşiktaş Belediyesi de grev kararı aldı

İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor

Son Dakika: Akaryakıtta vergi kaçakçılarına dev operasyon! 1.2 milyar liralık satış verisini silen 157 istasyon tespit edildi

Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen arı türü yeniden ortaya çıktı

Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı

Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu