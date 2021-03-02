Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 4,06 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061262 5,19 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057251 4,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,079317 4,06 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,100270 3,97 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,107174 3,80 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,106640 3,79 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032934 3,70 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032406 3,68 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,159715 3,63 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,119338 3,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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