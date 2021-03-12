En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045008 1,56 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033838 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081354 0,15 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078454 0,13 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020554 0,13 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020322 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063461 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,074429 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,075959 0,12 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037147 0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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