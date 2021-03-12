Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045008
|1,56
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033838
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081354
|0,15
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078454
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020554
|0,13
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020322
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063461
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074429
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075959
|0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037147
|0,12
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi