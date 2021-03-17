En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,059172
|1,73
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,072331
|1,69
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,103192
|1,38
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,153908
|1,29
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,092818
|1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,060610
|1,23
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,199447
|1,22
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,176095
|1,22
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,028258
|1,21
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,036459
|0,96
Kaynak: AA
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