Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,81 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,69 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050123 1,91 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,035459 0,81 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,109110 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,105282 0,66 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,195679 0,66 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,141650 0,65 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097546 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143115 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,112992 0,61 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143628 0,59 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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